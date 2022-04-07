Украинские военные подожгли корабль в порту Мариуполя

Народная милиция ДНР заявила о поджоге ВСУ корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя

Украинские военные осуществили очередную провокацию и подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя. Об этом Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, поджог корабля осуществили военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) и украинские националисты из полка «Азов».

В НМ ДНР также обвинили ВСУ в поджоге турецкого судна «Азбург» в порту Мариуполя и отметили, что в настоящий момент на борту обоих кораблей продолжается пожар и наблюдается задымление.

«Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов», — добавили в ведомстве.

5 апреля представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что возле Мариуполя произошло возгорание и сильное задымление на следующем под доминиканским флагом турецком судне «Азбург». По его словам, случившееся может быть провокацией контролирующих морской порт украинских националистов.