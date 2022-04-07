В Приднестровье опровергли агрессивные планы против Украины

МИД Приднестровья заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опровергло наличие агрессивных намерений против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что ПМР не осуществляет никаких приготовлений и не имеет никаких военных планов в отношении пограничных с республикой областей Украины. «Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что более 80 тысяч украинских граждан в Приднестровье, в том числе 27 тысяч беженцев, находятся в полной безопасности.

МИД ПМР призвал Киев более гуманно относиться к психологическому состоянию собственных граждан, живущих в пограничных с республикой областях, и воздержаться от подобных заявлений.

Генштаб Украины ранее распространил информацию о том, что российские подразделения якобы передислоцировались в Приднестровье для подготовки наступления. Эту информацию уже опровергли власти Молдавии. По словам президента страны Майи Санду, увеличения числа российских военных в Приднестровье зафиксировано не было.