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В Приднестровье опровергли агрессивные планы против Украины

МИД Приднестровья заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) опровергло наличие агрессивных намерений против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что ПМР не осуществляет никаких приготовлений и не имеет никаких военных планов в отношении пограничных с республикой областей Украины. «Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что более 80 тысяч украинских граждан в Приднестровье, в том числе 27 тысяч беженцев, находятся в полной безопасности.

МИД ПМР призвал Киев более гуманно относиться к психологическому состоянию собственных граждан, живущих в пограничных с республикой областях, и воздержаться от подобных заявлений.

Генштаб Украины ранее распространил информацию о том, что российские подразделения якобы передислоцировались в Приднестровье для подготовки наступления. Эту информацию уже опровергли власти Молдавии. По словам президента страны Майи Санду, увеличения числа российских военных в Приднестровье зафиксировано не было.

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Алиса Реброва
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