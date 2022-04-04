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Молдавия опровергла увеличение числа российских военных в Приднестровье

Власти Молдавии не зафиксировали увеличения числа российских военных в Приднестровье

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Власти Молдавии не зафиксировали увеличения числа российских военных в Приднестровье. Об этом сообщила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

Санду опровергла заявление Генштаба Украины о том, что российские подразделения якобы передислоцировались в Приднестровье для подготовки наступления. «Число российских миротворцев в приднестровском регионе не увеличилось — все они пересекают границу Молдавии, поэтому сообщения о том, что их стало больше, не соответствуют действительности», — заявила она.

Президент добавила, что, по имеющейся у властей информации, в Приднестровье ничего не указывает на изменение ситуации в области безопасности.

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При этом Санду подчеркнула, что Кишинев предупредил российских военных о незаконности размещения символики Z и V, которую они используют в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Санду заявила, что страна не присоединится к санкциям против России. По ее словам, республика сильно зависит от экспорта энергоресурсов из России, и власти страны не могут оставить население без них.

Отказ от антироссийских санкций поддержал бывший президент Молдавии Игорь Додон. «Это позволит нам избежать включения Российской Федерацией нашей страны в список недружественных государств и избежать жестких экономических контрмер», — заявил он.

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Алиса Реброва
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