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Резцова раскритиковала Клебо за поддержку отстранения россиян

Анфиса Резцова раскритиковала норвежского лыжника Клебо, поддержавшего отстранение россиян
Анфиса Резцова

Анфиса Резцова. Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поддержавшего отстранение российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Неприятный тип. Это его выбор — так говорить. И его логика в какой-то степени понятна. Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова», — объяснила она. Резцова обратилась к Большунову и пожелала ему не обращать внимания на подобные высказывания.

Ранее Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в том числе Большунова, от международных турниров. На Олимпийских играх-2022 в Пекине Большунов выиграл три золотые медали, Клебо — две.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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