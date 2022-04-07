Росгвардейцы помогли доставить 80 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область

Росгвардия помогла доставить продукты и лекарства для 25 тысяч жителей Харьковской области

Росгвардейцы помогли доставить 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Харьковской области. Об этом в четверг, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС из 10 грузовых автомобилей с продуктами и предметами первой необходимости, благодаря чему 25 тысяч жителей Великого Бурлука, Приколотного, Белого Колодезя и Волчанска получили мясные консервы, муку, крупы, чай, сахар, медикаменты, детское питание, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Часть груза была собрана волонтерскими организациями Белгородской области. Отмечается, что во многих городах, освобожденных в ходе специальной военной операции российских войск, имеются проблемы с электроснабжением и подачей воды.

30 марта сообщалось, что Росгвардия обеспечила доставку на Украину груза с продуктами и лекарствами для верующих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).