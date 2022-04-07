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В действиях итальянских депутатов разглядели поддержку России

Politico: часть депутатов итальянского парламента поддержала Россию в конфликте с Украиной

Фото: Roberto Monaldo / globallookpress.com

Часть депутатов итальянского парламента поддержала сторону России в конфликте с Украиной. Об этом заявила журналистка Ханна Робертс в своем материале для издания Politico.

В статье отмечается, что примерно треть — 580 из 945 — членов итальянского парламента не явились на обращение президента Украины Владимира Зеленского, которое состоялось 22 марта. Кроме того, среди итальянских парламентариев сложился блок из правых и левых депутатов, которые выступили против поставок оружия Киеву и увеличения военных расходов, запланированных Римом.

По словам Ханны Робертс все это означает, что российское правительство имеет много друзей в политических кругах Италии. В частности депутат правой партии «Лига» (у которой вторая по численности фракция в парламенте) Вито Коменчини заявил, что присутствие на обращении Зеленского покаже неуважение к жителям Донбасса.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим готов способствовать мирному процессу и гарантировать нейтралитет Украины. По его словам, после встречи российской и украинской стороны в Турции можно говорить о прогрессе в переговорах. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает приоритетными продолжение диалога и гуманитарное перемирие.

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Николай Чигасов
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