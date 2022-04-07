В Европе назвали возможный срок одобрения эмбарго на поставки российского угля

В ЕС заявили, что санкции против российского угля могут согласовать уже 7 или 8 апреля

Пятый пакет санкций против России могут согласовать уже в конце текущей недели, 7 или 8 апреля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Цитату приводит Reuters.

Назвав возможный срок согласования антироссийских мер, Боррель подчеркнул, что решение примут на встрече представителей стран ЕС. Пятый пакет санкций может включать в себя эмбарго на поставки российского угля.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что в рамках нового пакета санкций против России, который вводят в связи с ситуацией в украинском городе Буча, Еврокомиссия предложит полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Эти меры должны одобрить все 27 стран-членов ЕС.