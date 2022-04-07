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Обнаружены два внесолнечных Сатурна

В испанской обсерватории Калар-Альто наблюдали две новые экзопланеты массой с Сатурн

Фото: Shutterstock

Международная группа астрономов обнаружила две новые экзопланеты с массой Сатурна. Оба объекта, обозначенные как TYC 2187-512-1 b и TZ Ari b вращаются вокруг небольших красных звезд или М-карликов, расположенных поблизости от Солнечной системы. Об открытии сообщается в препринте статьи, доступной в репозитории arXiv.org.

Астрономы обнаружили гигантские планеты методом лучевых скоростей, заключающимся в спектрографическом обнаружении вращательных колебаний звезды, вокруг которой вращается одно или несколько массивных тел. Наблюдения проводились с помощью спектрографов Echelle в Обсерватории Калар-Альто (Испания) в рамках проекта CARMENES по поиску внесолнечных планет у 387 миллионов M-карликов.

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1 марта

TYC 2187-512-1 b удалена от Земли на 50,46 светового года и вращается вокруг родительской звезды с периодом 692 земных дня на расстоянии около 1,22 астрономической единицы (среднего расстояния от Солнца до Земли). Минимальная масса планеты оценивается в 0,33 массы Юпитера. Масса и размеры самой звезды составляют половину от массы и размера Солнца, а ее эффективная температура достигает 3734 кельвинов (К).

Экзопланета TZ Ari b находится на расстоянии около 14,57 светового года и имеет массу не менее 0,21 массы Юпитера. Период обращения составляет 771 день, а расстояние от нее до звезды оценивается в 0,88 астрономической единицы. Она вращается вокруг М-карлика, который в шесть раз меньше и менее массивен, чем Солнце, и имеет эффективную температуру 3154 К.

Как пишут ученые, эти планеты, скорее всего, возникли не в результате таких механизмов формирования, как прирост массы планетезимали (зародыша планеты) путем аккреции пыли протопланетного диска или галечная аккреция, когда крупное тело притягивает к себе потоки «гальки». Вместо этого наиболее вероятным является процесс фрагментации протопланетного диска с образованием частей, из которых впоследствии образуются планеты.

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Александр Еникеев
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