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Российская доярка зарезала не давшего коровам сена скотника

В Омской области задержана 44-летняя доярка, убившая ножом 49-летнего мужчину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омской области задержана 44-летняя доярка, подозреваемая в убийстве 49-летнего россиянина, который работал скотником. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, конфликт произошел 27 марта в помещении скотного двора из-за того, что мужчина не дал коровам сена. В результате возмущенная таким отношением к скотине женщина вооружилась ножом и зарезала жертву, нанеся несколько колотых ранений в грудь.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъят нож, допрошена подозреваемая, следствие намерено избрать женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — уточняет СКР.

20 апреля 2021 года сообщалось, что российские полицейские задержали в Дагестане пастуха-педофила, который похитил школьника и собирался его убить.

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Владимир Седов
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