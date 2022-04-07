Российская доярка зарезала не давшего коровам сена скотника

В Омской области задержана 44-летняя доярка, убившая ножом 49-летнего мужчину

В Омской области задержана 44-летняя доярка, подозреваемая в убийстве 49-летнего россиянина, который работал скотником. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, конфликт произошел 27 марта в помещении скотного двора из-за того, что мужчина не дал коровам сена. В результате возмущенная таким отношением к скотине женщина вооружилась ножом и зарезала жертву, нанеся несколько колотых ранений в грудь.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъят нож, допрошена подозреваемая, следствие намерено избрать женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — уточняет СКР.

20 апреля 2021 года сообщалось, что российские полицейские задержали в Дагестане пастуха-педофила, который похитил школьника и собирался его убить.