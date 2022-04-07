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Серена Уильямс намекнула на возвращение в теннис

Теннисистка Серена Уильямс допустила, что выступит на Уимблдоне
Серена Уильямс

Серена Уильямс. Фото: Peter Van den Berg / USA TODAY Sports / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс допустила, что возобновит выступления и вернется на корт. Об этом сообщает Insider.

40-летняя Уильямс, не выступавшая с лета 2021-го, заявила, что игрок в американский футбол Аарон Роджерс в социальных сетях настаивал на ее возвращении в спорт. Она намекнула, что может вновь выйти на корт на Уимблдоне.

20 июня 2021 года Уильямс получила травму на Уимблдоне. Из-за повреждения она выбыла из турнира в первом круге. До этого стало известно, что спортсменка пропустит Олимпиаду в Токио. Уильямс не раскрыла причин, по которым она не была включена в заявку сборной США на Игры.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Она 23 раза становилась победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Николай Костюков
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