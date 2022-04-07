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Стало известно о планах США спровоцировать Китай

Bloomberg: спикер Палаты представителей США Пелоси планирует посетить Тайвань

Фото: Ann Wang / РИА Новости

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань 10 апреля. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Согласно последним данным, политик приедет в Тайбэй после своего визита в Японию. Отмечается, что это будет первый визит действующего спикера американской палаты представителей на Тайвань со времен поездки Ньюта Гингрича в 1997 году.

Bloomberg также пишет, что Китай выразит протест против визита Пелоси, так как это станет провокацией и нарушением обязательства Вашингтона не признавать официально правительство Тайбэя.

Ранее китайские власти призвали США отказаться от оружейной сделки с Тайванем на сумму 96 миллионов долларов, а также прекратить другие военные контракты и соблюдать принцип «единого Китая». В МИД КНР заявили, что продажа оружия Тайваню вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе.

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Виктория Кондратьева
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