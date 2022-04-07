Солист «Отпетых мошенников» поделился подробностями смерти Тома Хаоса
Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов поделился подробностями смерти своего бывшего коллеги, музыканта Тома Хаоса. Артист рассказал, какие факторы могли довести Хаоса до рокового шага в шоу «Алена, блин!»
В марте этого года экс-участник «Отпетых мошенников» Том Хаос покончил жизнь самоубийством в возрасте 50 лет. Последнее время он судился со своим экс-коллегой Сергеем Амораловым, с которым когда-то выступал в составе одного музыкального коллектива. По словам близких умершего музыканта, многочисленные разбирательства с Сергеем и довели артиста до рокового шага.
Сам Аморалов ранее никак не комментировал трагическую новость, однако в интервью все же поделился своей версией произошедшего. По его словам, самоубийству предшествовал «целый клубок событий».
«Появились около него люди неправильной направленности. Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до его ухода из «Отпетых мошенников». Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно», — рассказал солист группы «Отпетые мошенники».
Аморалов добавил, что сам давно не поддерживал связь с экс-коллегой. По его словам, в окружении Хаоса появились «мутные люди»: «В итоге он ушел, но у него сольно не совсем получилось. Все это накапливалось. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним с августа прошлого года не общался».
Ранее о смерти Тома Хаоса высказался продюсер музыкального коллектива «Отпетые мошенники», назвав уход музыканта невообразимой трагедией.