Солист «Отпетых мошенников» поделился подробностями смерти Тома Хаоса

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов рассказал о смерти Тома Хаоса

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов поделился подробностями смерти своего бывшего коллеги, музыканта Тома Хаоса. Артист рассказал, какие факторы могли довести Хаоса до рокового шага в шоу «Алена, блин!»

В марте этого года экс-участник «Отпетых мошенников» Том Хаос покончил жизнь самоубийством в возрасте 50 лет. Последнее время он судился со своим экс-коллегой Сергеем Амораловым, с которым когда-то выступал в составе одного музыкального коллектива. По словам близких умершего музыканта, многочисленные разбирательства с Сергеем и довели артиста до рокового шага.

Сам Аморалов ранее никак не комментировал трагическую новость, однако в интервью все же поделился своей версией произошедшего. По его словам, самоубийству предшествовал «целый клубок событий».

«Появились около него люди неправильной направленности. Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до его ухода из «Отпетых мошенников». Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно», — рассказал солист группы «Отпетые мошенники».

Аморалов добавил, что сам давно не поддерживал связь с экс-коллегой. По его словам, в окружении Хаоса появились «мутные люди»: «В итоге он ушел, но у него сольно не совсем получилось. Все это накапливалось. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним с августа прошлого года не общался».

Ранее о смерти Тома Хаоса высказался продюсер музыкального коллектива «Отпетые мошенники», назвав уход музыканта невообразимой трагедией.