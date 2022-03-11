Продюсер «Отпетых мошенников» высказался о смерти солиста группы
Продюсер группы «Отпетые мошенники» Евгений Орлов высказался о смерти солиста коллектива Вячеслава Зинурова, более известного под псевдонимом Том Хаос. Слова шоумена приводит News.ru.
Он рассказал, что знаком с музыкантом на протяжении 38 лет. По словам Орлова, 7 марта он виделся с Зинуровым. Он отметил, что покойный исполнитель долго не мог простить одного из участников «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова.
«Я понимал, что он не может никак принять предательство Аморалова, что тот его обманывал столько лет, недоплачивал много денег. Он понимал, что что-то не так происходит, если из двух участников коллектива двое — и то ругаются, и что за 12 лет ни одной песни не записали. Он как творческий человек и человек, который помнил все те годы, которые нас связывали, его, конечно, это все глодало», — рассказал Орлов.
Он назвал смерть Зинурова «абсолютно невообразимой трагедией». По мнению продюсера, целый ряд событий привел к подобному исходу.
Ранее стало известно о смерти солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова. Предположительно, артист покончил жизнь самоубийством. В издании Super отметили, что певец собирался судиться с другим участником коллектива Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.