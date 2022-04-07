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Выявлен риск появления тромбов после COVID-19

BMJ: шансы заболеть тромбозом увеличиваются в пять раз после перенесенного COVID-19

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Шведские ученые выявили, что после перенесенной коронавирусной инфекции у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода. Результаты исследования описаны в журнале BMJ.

Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020-го по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен (возникающего чаще всего в ногах или тазу) вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования. Особенно подвержены появлению тромбов оказались люди, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, а также те, кто имеет хронические заболевания.

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Елена Апазиди
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