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Найден новый способ диагностики тромбозов при COVID-19

«Известия»: российские кардиологи создали новый способ выявления тромбоза при COVID-19

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские кардиологи из Московского научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора создали новый способ диагностики развития тромбоза у больных COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Этот метод основывается на выявлении в анализах крови уровня эндотелина-1, который образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение. Специалисты надеются, что открытие позволит обнаруживать развитие тромбоза в реальном времени и поможет вовремя начать лечение. Кроме того, в НИИ считают, что такая методика будет эффективной при всех известных штаммах вируса, в том числе и при омикроне.

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«С помощью общепринятых на сегодняшний день методов все изменения мы увидим позднее — когда уже сформированы тромбы, сердце и другие органы пострадали от дефицита кровотока и кислорода. А уровень эндотелина-1 дает возможность увидеть предшествующую всем этим процессам стадию», — объяснила заместитель директора по клинической работе института Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она также добавила, что чем выше значение эндотелина-1 в крови, тем более вероятно, что у пациента могут развиться сердечно-сосудистые осложнения, включающие в себя спазм сосудов и тромбообразование, приводящие к инфарктам, инсультам и тромбоэмболию.

В декабре 2021 года российский кардиолог рассказала, как минимизировать риски тромбоза легких при COVID-19. Как утверждает специалист, наилучшим способ профилактики будет движение, а также достаточное потребление питьевой воды.

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Елена Апазиди
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