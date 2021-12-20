Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19

Кардиолог Чернушенко: нужно больше двигаться, чтобы избежать тромбоза легких при COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Чтобы избежать тромбоза легких при коронавирусе, нужно использовать профилактические меры. Способы борьбы с тромбозом назвала врач-кардиолог Городской поликлиники №52, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов
Татьяна Чернушенко, сообщает «Доктор Питер».

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

По словам медика, лучшим способом профилактики тромбоза является движение. Помимо этого, нужно пить больше чистой воды — 35 миллилитров на один килограмм веса. Небольшое обезвоживание влияет на функциональные характеристики крови, из-за чего она становится более густой, подчеркнула российский врач.

Чернушенко также призвала отказаться от курения, так как табак оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды — это повышает риск загущения крови.

Кроме того, необходимо работать с факторами риска повышенного тромбообразования, подчеркнула кардиолог. Она объяснила, что при высоком давлении нужно регулярно принимать терапию, а в случае с ожирением нужно бороться с лишним весом. Если у человека есть проблемы с венами — нужно обратиться к врачу, а также избегать переломов и травм, добавила Чернушенко.

Ранее российский кардиолог Дарья Сергеева назвала повышающие риск тромбоза факторы. По ее словам, к ним относятся повреждение внутренней оболочки сосуда, замедление тока крови в сосуде и повышение активности свертывающей системы крови.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления
Траты россиян на поездки по стране в 2021 году достигли триллионов рублей
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter