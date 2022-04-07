Глава российского региона призвал убрать из русского языка слово «толерантность»

Глава Башкирии Хабиров предложил убрать из русского языка слово «толерантность»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил убрать из русского языка слово «толерантность», означающее «терпимость», а также сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Его слова приводит «Башинформ».

Как рассказал глава Башкирии, в регионе люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. «У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, православные, мусульмане, иудеи — все дружат с детства. Вместе растут, учатся, трудятся, женятся, создают смешанные семьи. А бывает, как это сейчас происходит, вместе, как их предки, защищают свое Отечество», — подчеркнул Хабиров.

Выступая с такой инициативой три года назад, губернатор не знал, что перед страной будут такие серьезные вызовы, отметил он. В это тяжелое время для страны проявляется духовное единение народа. Жители республики, как и все граждане, единодушно поддерживают и одобряют действия главы государства Владимира Путина, добавил Хабиров.

Ранее Радий Хабиров сообщил о гибели трех российских военных в ходе спецоперации на Украине. О потерях он заявил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта.