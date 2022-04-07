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Глава российского региона призвал убрать из русского языка слово «толерантность»

Глава Башкирии Хабиров предложил убрать из русского языка слово «толерантность»

Кадр: Telegram-канал «Радий Хабиров»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил убрать из русского языка слово «толерантность», означающее «терпимость», а также сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Его слова приводит «Башинформ».

Как рассказал глава Башкирии, в регионе люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. «У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, православные, мусульмане, иудеи — все дружат с детства. Вместе растут, учатся, трудятся, женятся, создают смешанные семьи. А бывает, как это сейчас происходит, вместе, как их предки, защищают свое Отечество», — подчеркнул Хабиров.

Выступая с такой инициативой три года назад, губернатор не знал, что перед страной будут такие серьезные вызовы, отметил он. В это тяжелое время для страны проявляется духовное единение народа. Жители республики, как и все граждане, единодушно поддерживают и одобряют действия главы государства Владимира Путина, добавил Хабиров.

Ранее Радий Хабиров сообщил о гибели трех российских военных в ходе спецоперации на Украине. О потерях он заявил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта.

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Сергей Истомин
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