В Уфе откроется выставка работ мастеров башкирского костюма

15 апреля в Уфе откроется выставка башкирских национальных костюмов «Тамға»

В Национальном музее Республики Башкортостан в Уфе с 15 по 29 апреля откроется выставка работ II Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

Экспонатами станут работы финалистов проекта, мастеров-изготовителей, художников по костюмам и дизайнеров из Уфы, Москвы, Сибая, а также Челябинской, Оренбургской областей, Архангельского, Белокатайского, Гафурийского, Кармаскалинского, Мечетлинского, Туймазинского и Учалинского районов.

В день открытия выставки в библиотеке состоится круглый стол на тему «Проблема интерпретации народного костюма», в котором примут участие этнографы, художники-дизайнеры, представители общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии открылась выставка северокавказских детских художественных школ. Экспозиция, которая получила название «Верные друзья», будет проходить в Нальчике в Музее изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко. Отмечается, что выставку приурочили к столетию образования республики.

