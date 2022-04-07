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Россиянин убил бывшего мужа сожительницы после спора об уплате алиментов

В Перми спор об алиментах россиянина и бывшего мужа его сожительницы закончился убийством

Фото: СК РФ по Пермскому краю

В Пермском крае задержан 41-летний россиянин, подозреваемый в убийстве 34-летнего бывшего мужа сожительницы после спора об уплате алиментов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 апреля тело погибшего было обнаружено в микрорайоне Запруд. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Благодаря следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить подозреваемого. Выяснилось, что по окончании спора об уплате алиментов подозреваемый причинил жертве смертельные травмы.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

5 апреля сообщалось, что под Волгоградом мать двоих детей отправили под домашний арест за убийство мужа из винтовки.

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Владимир Седов
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