Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне 2022 года

Российских и белорусских спортсменов не допустят до участия в Бостонском марафоне 2022 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Запрет не коснется представителей этих стран, которые не проживают в России и Белоруссии. Такие атлеты смогут выступить в марафоне под нейтральным флагом. Уточняется, что санкции связаны с ситуацией на Украине.

Кроме того, организаторы пообещали предпринять «разумные попытки вернуть взносы» спортсменам из России и Белоруссии, которые не смогут пробежать марафон. Желающие принять участие в забеге иностранцы должны заплатить 240 долларов. Для граждан США взнос составляет 180 долларов.

Бостонский марафон проводится с 1897 года. В ближайшем забеге, который состоится 18 апреля, примут участие около 30 тысяч спортсменов. Действующим победителем марафона является кенийский бегун Бенсон Кипруто.