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Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги

Повар Морли показала, как фольга в посудомойке отмывает загрязненные столовые приборы

Кадр: @chef.erinmorley / TikTok

Шеф-повар Эрин Морли показала, как заставила загрязненные столовые приборы сиять с помощью шарика из фольги. На ролик в ее аккаунте в TikTok обратило внимание издание The Sun.

По словам Морли, она отмывает вилки и ложки с помощью фольги уже 15 лет, и этот лайфхак помогает справиться даже с сильными загрязнениями. «Просто возьмите кусочек фольги, сверните в шарик и поместите в корзинку со столовыми приборами в посудомойке», — показала она, закрепив шарик между вилками и ложками в корзинке.

Морли указала на то, что моющее средство вступает в химическую реакцию с содержащимся в фольге алюминием, и приставшие жир и грязь легко расщепляются.

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После окончания цикла мойки, напоминает Морли, шарик необходимо выбросить.

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Александра Лисица
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