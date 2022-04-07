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Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения российских спортсменов

Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

К такому выводу члены WOA пришли на заседании исполнительного комитета. Там отметили, что необходимо соблюдать принципы Олимпийской хартии, а спортсмены должны сами принимать решение об участии в соревнованиях.

В WOA добавили, что понимают и уважают рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских атлетов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.

Алексей Гусев
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