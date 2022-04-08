МИД дал неделю на сборы высылаемым польским дипломатам

МИД России потребовал от 45 польских дипломатов покинуть страну до 13 апреля

МИД России подтвердил, что из Москвы высылают 45 польских дипломатов, и назвал срок, в течение которого они должны покинуть страну. Об этом говорится на сайте ведомства.

Польским дипломатам дали неделю на сборы — они должны уехать из России до 13 апреля. Кроме того, в российском ведомстве заявили, что послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому «выразили решительный протест» из-за высылки сотрудников российской дипмиссии в Варшаве.

«Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», — говорится в сообщении.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу РФ Сергею Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.