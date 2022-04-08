Шольц похвалил Макрона за продолжение переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что критика Макрона из-за переговоров с Путиным несправедлива

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что люди, критикующие президента Франции Эммануэля Макрона за продолжение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несправедливы. По мнению Шольца, усилия Макрона похвальны, пишет РИА Новости.

«Критика в адрес французского президента несправедлива... Он очень активно выступил в переговорах, которые он ведет как с украинским президентом [Владимиром Зеленским], так и с российским лидером, пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск», — подчеркнул политик.

Макрон также подчеркивает, что считает правильной свою политику поддержания диалога с президентом России. По его словам, это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе и завершить боевые действия на Украине.