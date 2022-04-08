Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц похвалил Макрона за продолжение переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что критика Макрона из-за переговоров с Путиным несправедлива
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что люди, критикующие президента Франции Эммануэля Макрона за продолжение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несправедливы. По мнению Шольца, усилия Макрона похвальны, пишет РИА Новости.

«Критика в адрес французского президента несправедлива... Он очень активно выступил в переговорах, которые он ведет как с украинским президентом [Владимиром Зеленским], так и с российским лидером, пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск», — подчеркнул политик.

Макрон также подчеркивает, что считает правильной свою политику поддержания диалога с президентом России. По его словам, это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе и завершить боевые действия на Украине.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.