В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали старым и невезучим

Popular Mechanics: старый российский авианосец «Адмирал Кузнецов» пострадал от невезения

Единственный российский и крупнейший в мире авианосец с обычным двигателем «Адмирал Кузнецов» мало эксплуатируется и используется в качестве символа возрождения России, пишет американский журнал Popular Mechanics в публикации, посвященной имеющимся у разных стран авианосцам.

Издание называет этот авианосец теоретически боеспособным кораблем, способным принять до 24 самолетов Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. «Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — говорится в публикации.

Издание вспоминает поломки авианосца в море, пожар на его палубе, разрушение плавучего дока ПД-50. «Корабль близится к завершению многолетней модернизации и должен вернуться в состав флота в конце 2023 года», — отмечает журнал.

В октябре 2021 года в публикации портала Defence24 утверждалось, что то обстоятельство, что экипажи палубной авиации Северного флота прибыли на аэродром Саки в Крыму для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный), может указывать на прогресс в ремонте единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

В январе того же года издание The Drive заметило, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК).