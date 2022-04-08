Российского адвоката и его помощника отправили в колонию по делу о мошенничестве

Под Новгородом бывшего адвоката и его сообщника осудили за аферу на 300 тысяч рублей

В Старой Руссе бывшего адвоката и ранее судимого местного жителя приговорили к реальным срокам по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Новгородской области.

Экс-защитнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщника осудили на два года и два месяца заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, в декабре 2020 к адвокату обратилась женщина с просьбой изменить меру пресечения ее мужу, который находился в СИЗО по обвинению в совершении уголовного преступления. Защитник не имел таких полномочий, но решил извлечь выгоду из ситуации, поэтому согласился ей помочь. После этого он подговорил своего знакомого сыграть роль сотрудника полиции, у которого есть полномочия, чтобы освободить мужа потерпевшей из-под стражи. За свои услуги аферисты получили 300 тысяч рублей, которые потратили на личные нужды.

4 марта сообщалось, что во Владимире арестовали адвоката из Москвы, предлагавшего 300 тысяч рублей сотруднику ФСИН.