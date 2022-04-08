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Санкции затормозили мегапроект России и Китая

«Сибур» и Sinopec пересмотрят стратегию реализации проекта Амурского ГХК на фоне санкций

Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com

Российская компания «Сибур» и ее китайский партнер Sinopec пересмотрят стратегию реализации мегапроекта по строительству Амурского газохимического комплекса (ГХК) на фоне антироссийских санкций, пишет РБК.

Работы должны были завершить к 2024 году, однако часть их пришлось затормозить из-за проблем с доставкой оборудования, рассказал источник, близкий к нескольким подрядчикам проекта. Трудности связаны в том числе с ограничениями по поставкам высокотехнологичного оборудования в Россию.

В пресс-службе «Сибура», подтвердили, что оба партнера видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурского ГХК и примут соответствующие решения в ближайшее время. К концу марта проект был готов примерно на 40 процентов, сейчас на строительной площадке продолжаются строительно-монтажные и иные работы.

На 60 процентов проект Амурского ГХК принадлежит «Сибуру», у Sinopec оставшаяся доля. В конце прошлого месяца Reuters узнало, что Sinopec также приостановила переговоры об инвестициях в проект, аналогичный Амурскому ГХК. «Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — говорил источник агентства.

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Платон Щукин
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