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Экономика

Оценена возможность снижения курса доллара до 60 рублей

Экономист Локтюхов: доллар может снизиться до 60 рублей в отсутствие мер со стороны ЦБ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов оценил возможность снижения курса доллара до 60 рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, в ближайшие недели продажи экспортеров останутся ключевым фактором, определяющим движение российской валюты в условиях низкого импорта и падения интереса к рублю со стороны граждан. «На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения»,— сказал экономист.

Локтюхов добавил, что курс доллара вполне может опуститься до 60–65 рублей в отсутствие мер со стороны Центробанка (ЦБ). Впрочем, наряду с регуляторными послаблениями давление на курс рубля может оказать восстановление импорта, говорит Сергей Норицин, отмечая, что расчет как на «количество импортных контрактов, так и число запросов на поиск новых маршрутов доставки товаров».

В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар. Евро торговался по 83,49 рубля. Индекс Московской биржи с начала торговой сессии вырос на 1,08 процента. Лидерами роста стали американские депозитарные расписки Ozon (плюс 6,75 процента), акции строительной компании «ПИК» (плюс 4,04 процента) и акции ВТБ (плюс четыре процента).

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Марина Совина
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