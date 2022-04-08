Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия обязала компании заполнять газовые хранилища на 80 процентов

Германия приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ

Фото: Christian Charisius / Reuters

Верхняя палата парламента Германии (бундесрат) приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны. Заявление опубликовано на официальном сайте парламента.

Решение принято из-за опасений по поводу энергетической безопасности страны — ее могут подорвать последствия российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg. Минимальные объемы заполнения разнятся в зависимости от сезона: к 1 октября — 80 процентов, к 1 ноября — 90 процентов, к 1 февраля — 40 процентов. Компаниям, которые пользуются хранилищами, необходимо выполнять эти требования, иначе забронированные мощности будут изъяты. Закон вступит в силу 1 мая.

Новый закон согласуется с решением Европейской комиссии об обязательных требованиях к запасам газа в ПХГ. Планируется, что осенью 2022 года все страны ЕС обеспечат свои хранилища минимум на 80 процентов, а в дальнейшем — на 90 процентов.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

Мощность всех немецкий подземных хранилищ равняется 25 миллиардам кубометров газа. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, сейчас они заполнены на 26 процентов. Для достижения целевого уровня в 80 процентов не хватает 16 миллиардов кубометров — по текущим котировкам такой объем обойдется стране в 18 миллиардов долларов. Хабек добавил, что Германия будет продолжать пополнять запасы за счет российского топлива — без него достичь нужных показателей невозможно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.