Германия обязала компании заполнять газовые хранилища на 80 процентов

Германия приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ

Верхняя палата парламента Германии (бундесрат) приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны. Заявление опубликовано на официальном сайте парламента.

Решение принято из-за опасений по поводу энергетической безопасности страны — ее могут подорвать последствия российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg. Минимальные объемы заполнения разнятся в зависимости от сезона: к 1 октября — 80 процентов, к 1 ноября — 90 процентов, к 1 февраля — 40 процентов. Компаниям, которые пользуются хранилищами, необходимо выполнять эти требования, иначе забронированные мощности будут изъяты. Закон вступит в силу 1 мая.

Новый закон согласуется с решением Европейской комиссии об обязательных требованиях к запасам газа в ПХГ. Планируется, что осенью 2022 года все страны ЕС обеспечат свои хранилища минимум на 80 процентов, а в дальнейшем — на 90 процентов.

Мощность всех немецкий подземных хранилищ равняется 25 миллиардам кубометров газа. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, сейчас они заполнены на 26 процентов. Для достижения целевого уровня в 80 процентов не хватает 16 миллиардов кубометров — по текущим котировкам такой объем обойдется стране в 18 миллиардов долларов. Хабек добавил, что Германия будет продолжать пополнять запасы за счет российского топлива — без него достичь нужных показателей невозможно.