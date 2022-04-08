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Молдавия пожаловалась на нехватку гуманитарной помощи для украинских беженцев

В Молдавии заявили о невыполнении обещаний о гумпомощи для беженцев с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала Realitatea TV пожаловался на то, что стране было дано множество обещаний от западных партнеров о том, что они помогут предоставить гуманитарную помощь для украинских беженцев, однако выполнены они так и не были, из-за чего помощи стало не хватать, передает РИА Новости.

«Не могу сказать, что Молдавия получила достаточную гуманитарную помощь, хотя есть очень много обещаний, связанных с помощью. На сегодняшний день Молдавия за счет собственных средств проделывает огромную работу по управлению кризисом беженцев. Что касается заявлений о помощи, то мы в ожидании, получена лишь часть», — заявил Серебрян.

Он подчеркнул, что наиболее значимая помощь оказывается со стороны международных некоммерческих организаций. Кроме того, по его словам, большое количество предметов первой необходимости перенаправляются в Тирасполь из-за того, что на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики в настоящее время находятся около 27 тысяч беженцев с Украины, которым требуется гумпомощь.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, приехавшая с визитом в Киев, рассказала, что передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому конверт, внутри которого находился опросник для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз (ЕС). По ее словам, опросник является так называемой базой для дискуссий, которые будут проходить в ближайшие месяцы.

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Марина Совина
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