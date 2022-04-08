Названы главные проблемы хмелеводства в России

В Ассоциации производителей пива заявили, что на развитие хмелеводства в РФ нужно 10 лет

Все компании-члены Ассоциации производителей пива (АПП) заинтересованы в наличии на российском рынке качественного отечественного хмеля, соответствующего высоким международным стандартам, однако сейчас практически весь хмель, используемый для производства пива в России, импортный, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе объединения.

«Важно отметить, что в России сейчас производится в основном шишковый хмель и частично в гранулах, при том, что для современного производства пива требуется полный ассортимент продукции из хмеля, в том числе экстракты. Существующего в России объема переработки и получения этого компонента недостаточно для отечественного рынка», — поделились в ассоциации.

По оценкам АПП, на восстановление отечественного хмелеводства до промышленных масштабов и обеспечение потребностей отрасли потребуется около 10 лет.

Главные проблемы хмелеводства в России

По словам представителей АПП, у российского хмелеводства есть две главные проблемы, первая — нехватка качественного посадочного материала. В ассоциации заметили, что решить эту проблему помогли бы различные формы субсидирования, включая компенсацию затрат на закладку хмельников, стимулирование выращивания хмеля российскими сельхозпроизводителями, а также упрощение процедуры государственной регистрации сортов и условий ввоза в Россию импортных саженцев хмеля.

«Вторая проблема, с которой сталкивается отечественное хмелеводство — изношенность техники. Подобное оборудование дорогое, сложное в обслуживании и не универсальное, так как его невозможно использовать для выращивания других культур. Отечественная техника для хмелеводства начала появляться на рынке лишь в последние годы и в единичных экземплярах. Ее производство необходимо развивать в рамках программ импортозамещения, и для этого также потребуется поддержка со стороны государства», — обратили внимание в АПП.

Как их предлагают решить

Текущие программы по поддержке хмелеводства в России не показали достаточной эффективности, поскольку за долгое время так и не сформировался рынок отечественного хмеля в том размере, в котором требуется производителям пива, добавили в ассоциации. Представители объединения убеждены, что отрасль нуждается в более интенсивных мерах поддержки для ускорения импортозамещения.

«Учитывая критическое значение импортного хмеля для рынка России, в краткосрочной перспективе необходимо введение временных нулевых таможенных ставок на ввоз этого сырья. Это поддержало бы отрасль в тяжелый период. В долгосрочной перспективе необходимо активно развивать локальное производство хмеля, а для этого нужно обеспечить господдержку отечественного хмелеводства», — считают в ассоциации.

В пресс-службе сообщили, что АПП внесла в правительство России предложение поддержать целевую программу развития отечественного хмелеводства, которое может быть реализовано в рамках программы импортозамещения с целью поддержки бизнеса.

О том, что пивовары опасаются перебоев с импортом хмеля, ранее сообщал «Коммерсантъ». По данным газеты, сейчас местные пивовары закупают 7-7,5 тысячи тонн хмеля в год в основном из Германии, Чехии и США, а на российское сырье приходится только 2 процента. Из-за ухудшения геополитической обстановки серьезная нехватка хмеля может возникнуть уже летом.