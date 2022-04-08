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Искусственный интеллект научился диагностировать аутизм

В Стэнфордском университете разработали искусственный интеллект для диагностики аутизма

Фото: Shutterstock

Ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который научился диагностировать аутизм. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

Алгоритм программы способен анализировать данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая фиксирует нейронную активность всего мозга. Затем ИИ изучает эти импульсы, которые практически настолько же уникальны и индивидуальны, как отпечатки пальцев человека. Однако они все равно имеют групповые отличия, что позволяет их классифицировать и сортировать. В итоге среди 1100 пациентов, участвовавших в исследовании, ИИ с точностью 82 процента смог отобрать группу испытуемых, у которых медики подтвердили аутизм.

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По мнению ученых, при дальнейшем совершенствовании алгоритм сможет ставить более ранние и точные диагнозы, рекомендовать узконаправленную терапию и позволит расширить понимание происхождения аутизма в мозге.

Ранее британские специалисты разработали на базе алгоритмов ИИ искусственную «поджелудочную железу» — устройство, которое подключается в телу и способно постоянно контролировать уровень глюкозы в крови.

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Елена Апазиди
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