Российская авиакомпания запустит рейсы в Израиль

Авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля

С 18 апреля российская авиакомпания «ИрАэро» запускает полеты в Израиль — вылеты из Москвы запланированы три раза в неделю. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Полеты по маршруту Москва — Тель-Авив — Москва будут выполняться из столичного аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам.

В связи с тем, что на рейсы заявлены отечественные ближнемагистральные лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), на маршруте предусмотрена техническая остановка в Минеральных Водах. Общее время в пути с учетом дозаправки составит семь часов 20 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону в начале апреля стартует от 50,3 тысячи рублей на человека. Туристам, желающим отправиться в Израиль на майские праздники, придется заплатить дороже — от 65,4 тысячи рублей.

Ранее отечественным туристам назвали оптимальную стоимость билетов в Израиль после решения о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения с 9 апреля. Так, самый бюджетный вариант перелета из Минеральных Вод в Тель-Авив на майские праздники предлагает отечественная авиакомпания «Азимут» — стоимость билетов стартует от 22,2 тысячи рублей на одного пассажира.