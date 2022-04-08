В Челябинске появится межрегиональный нейрохирургический центр для детей

В Челябинске откроют нейрохирургический центр на базе Детской клинической больницы

Межрегиональный нейрохирургический центр, в котором будут проводить сложные операции детям, откроют в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, новое медицинское учреждение появится на базе Детской областной клинической больницы (ЧОДКБ). Главный детский нейрохирург России Сергей Горелышев заявил, что во многих регионах России нейрохирургические операции проводят не в полном объеме, а в Челябинске есть все необходимое для пациентов, которым необходим подобный вид помощи.

«Количество детей, нуждающихся сегодня в нейрохирургических операциях, намного превышает число проведенных операций (...) Не хватает отделений и специалистов. В такой ситуации регионы с развитыми нейрохирургическими службами должны помогать своим "соседям" и создавать межрегиональные центры», — пояснил профессор.

Главный врач ЧОДКБ Галина Киреева уточнила, что на данный момент существуют предварительные договоренности с тремя регионами России. При этом точный срок открытия центра она не раскрыла. «Если в каком-то регионе не сформирована централизованная нейрохирургическая служба, то у больных остается лишь один вариант — поездка в федеральный центр. (...) Мы же прокладываем новые пути лечения», — высказалась она.

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