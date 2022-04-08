Пассажир из Германии с крупной контрабандой валюты попался таможенникам в Екатеринбурге

Таможенники Екатеринбурга поймали валютного контрабандиста из Германии — мужчина вез 28 тысяч евро при разрешенном лимите перевозки без декларирования в 10 тысяч долларов США. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, инцидент произошел в аэропорту Кольцово: у пассажира из Германии в ручной клади нашли крупную сумму в иностранной валюте. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств» УК РФ. Также в ведомстве объяснили, что через таможню можно без декларирования провезти не более 10 тысяч долларов. При превышении этой суммы путешественник должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Ранее сообщалось, что в Иркутске местного жителя осудили на пять лет за контрабанду древесины на 197 миллионов рублей. Подсудимый вместе с сообщниками поставлял иностранным компаниям незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериалов из хвойных и лиственных пород, указывая в таможенных декларациях недостоверные сведения о продавце и производителе.