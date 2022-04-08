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В ДНР предложили задействовать космос для расследования удара по Краматорску

Басурин предложил задействовать космос для расследования ракетного удара по Краматорску

Фото: Telegram-канал BAZA

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил о технической возможности установить объект, откуда был произведен удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Карматорске. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин заявил, что техническая возможность установить, откуда был произведен ракетный удар по Краматорску, есть у России. При этом для расследования обстоятельств случившегося он предложил задействовать космос.

«Я думаю, будет доказательная база предоставлена: откуда была пущена [ракета], и разведданные скажут, кто непосредственно стоял за кнопкой и нажимал эту кнопку пуска», — добавил представитель НМ ДНР.

Басурин также отметил, что в результате попадания ракеты ранения получили порядка 100 человек.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску. Сообщалось, что обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения. Позднее Басурин заявил, что в результате ракетного удара погибли 30 человек.

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Алевтина Запольская
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