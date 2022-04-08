Почта Финляндии приостановит движение отправлений в Россию и Белоруссию

Почта Финляндии прекратит движение отправлений в Россию и Белоруссию с 11 апреля

Почта Финляндии временно приостановит движение отправлений в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

«Почта Финляндии с 11 апреля на неопределенное время прекращает доставку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, Финляндией и Белоруссией ввиду исключительных обстоятельств», — рассказали в пресс-службе почты, отметив, что вся недоставленная почта будет возвращена отправителям.

Ранее финская транспортная компания VR Transpoint решила окончательно прекратить грузовое сообщение с Россией и прием поездов из страны. Ожидается, что в ближайшее время грузовое подразделение VR Transpoint составит план, в соответствии с которым будет происходить прекращение перевозок.