Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые попала под санкции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина впервые попала под санкции. Ограничения в отношении нее ввели власти Австралии, пишет Frank Media со ссылкой на сайт федерального реестра правительства страны.

Помимо Набиуллиной, под австралийские санкции попали топ-менеджеры и бизнесмены крупных российских компаний и банков, а также чиновники, среди которых вице-премьер Дмитрий Григоренко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, глава Ozon Александр Шульгин.

Всего в нынешний пакет санкций попали 67 россиян. В других санкционных списках Набиуллина до сих пор не фигурировала.

В середине марта президент Владимир Путин вновь вынес ее кандидатуру на должность председателя ЦБ. В случае утверждения пятилетний срок во главе регулятора станет для Набиуллиной третьим.