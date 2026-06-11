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12:51, 11 июня 2026Путешествия

Аэропорты курортных городов России вновь открылись

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика открылись
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорты двух курортных городов России вновь открылись после утренних ограничений 11 июня — речь идет о Сочи и Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавани вернулись к штатной работе. Запрет на прием и выпуск воздушных судов был снят в 12:18 мск в Сочи и в 12:25 мск в Геленджике.

Ранее сообщалось, что популярная зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого регулярного перелета — речь идет об австралийском перевозчике Qantas.

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