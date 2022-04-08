Минобороны перехватило радиопереговоры на шести иностранных языках в Мариуполе

Министерство обороны рассказало о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках

В Мариуполе перехвачены радиопереговоры иностранных наемников как минимум на шести европейских языках. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан», — заявил он.

Конашенков добавил, что сейчас Киев отказывается выводить наемников из Мариуполя. «С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой народной республики и подразделениями российских вооруженных сил», — добавил генерал-майор.

Ранее в ведомстве рассказали, что российские военные обнаружили документы, свидетельствующие о том. что страны НАТО оказывали Украине помощь в разработке вооружений. Бумаги были обнаружены на территории Изюмского приборостроительного завода, разрабатывающего оптику и другие комплектующие для военной техники.