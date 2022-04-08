ВС России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры ВСУ ракетами «Оникс»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом Минобороны сообщило журналистам.

В ведомстве добавили, что удар производился высокоточными ракетами «Оникс» с комплекса «Бастион», который расположен на побережье Черного моря.

8 апреля Минобороны также сообщило, что высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» возле населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы был уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Помимо этого, за минувшие сутки российскими средствами ПВО были ликвидированы два вертолета Вооруженных сил Украины Ми-8 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что окончание спецоперации зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.