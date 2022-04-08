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ВС России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры ВСУ ракетами «Оникс»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом Минобороны сообщило журналистам.

В ведомстве добавили, что удар производился высокоточными ракетами «Оникс» с комплекса «Бастион», который расположен на побережье Черного моря.

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8 апреля Минобороны также сообщило, что высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» возле населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы был уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Помимо этого, за минувшие сутки российскими средствами ПВО были ликвидированы два вертолета Вооруженных сил Украины Ми-8 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что окончание спецоперации зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

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Анастасия Шейкина
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