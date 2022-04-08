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Названы самые желанные тематические парки России

Tvil.ru: самым востребованным тематическим парком среди россиян оказался Сочи-Парк
«Сочи Парк»

«Сочи Парк». Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Самыми желанными тематическими парками среди россиян оказались Сочи-Парк, парк аттракционов «Дримвуд» в Крыму и Шервуд-парк в Карелии. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, 21 процент респондентов признались, что, если бы у них была возможность отдохнуть в любом тематическом парке развлечений в России, они выбрали бы Сочи-Парк. 17 процентов участников опроса мечтают посетить «Дримвуд» в Крыму, 16 процентов — карельский Шервуд-парк, 15 процентов — Кудыкину гору в Липецкой области, 13 процентов — Диво-остров в Санкт-Петербурге.

В топ-10 самых востребованных мест также попали Happylon в Москве, парк «Юркин Парк Трэвэл» в Казани, «Киногород Piligrim Porto» в Подмосковье и Парк чудес «Галилео» в Екатеринбурге.

Ранее россияне признались, что больше всего хотят побывать в 2022 году в Италии, Турции или на Мальдивах. Также выяснилось, что соотечественники в возрасте от 18 до 30 лет мечтали бы посетить США, Южную Корею и Японию, а более возрастная категория (от 40 до 50 лет) интересуется поездками в Таиланд, Испанию и Грецию.

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Валентина Процкова
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