Мизинцев обвинил Запад в равнодушии к издевательствам над российскими военными

Минобороны России: страны Запада закрывают глаза на проблему российских военнопленных

Государства Запада закрывают глаза на проблему жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, страны «цивилизованного Запада» проявляют полное равнодушие к гражданам России. Среди них Организация объединенных наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации. Как уточнил Мизинцев, они показывают полное безразличие к гуманитарным вопросам, инициированным российской стороной. «До настоящего времени никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах», — обвинил он Запад.

Генерал-полковник указал на выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга 7 апреля, где он призвал расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине. При этом Столтенберг не стал комментировать убийства российских военнопленных. Ранее также наемник из Дании, сражающийся на стороне Киева, рассказал, что украинские солдаты казнят взятых в плен российских военнослужащих.