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Посла Франции вызвали в МИД Польши

Представитель МИД Польши Ясина заявил о вызове посла Франции в Варшаве

Фото: Shutterstock

МИД Польши вызвал посла Франции в Варшаве. Об этом заявил представитель польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что такой шаг вызван словами президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в антисемитизме и попытка вмешаться во французские президентские выборы.

Обвинения Макрона прозвучали в ответ на критику со стороны Моравецкого, который заявил, что президент Франции ведет бесполезные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Николай Чигасов
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