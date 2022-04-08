Стерлинг заподозрил Яна в применении допинга

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заподозрил российского бойца Петра Яна в применении допинга

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг высказал предположение, что россиянин Петр Ян применяет допинг. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Подозрения у спортсмена вызвал отказ соперника от боя с ним в декабре 2020 года по личным причинам. «Никто другой не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса», — заявил Стерлинг. При этом американец выразил надежду на то, что Ян в настоящий момент не применяет запрещенные препараты.

Бой между Яном и Стерлингом пройдет в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет схватку в статусе чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим титулом чемпиона таким образом.