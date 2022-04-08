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Сосудистый хирург перечислил три признака образования тромба

Хирург Нури: болезненный отек и покраснение ног могут быть признаками тромба

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Профессор Винсент Нури (Vincent Noori), сосудистый хирург Медицинского центра Балтимора (США), объяснил, как понять, что в ноге образовался тромб. По его словам, которые приводит онлайн-издание Eat This, Not That!, существует три распространенных признака, которые могут свидетельствовать о появлении тромба.

Среди симптомов тромбоза глубоких вен, которые перечислил врач, выделяют в первую очередь отек конечностей, который часто сопровождается неприятными болевыми ощущениями, покраснением кожи (эритремой) и повышением температуры тела в этом месте. По его словам, эти болезненные симптомы, как правило, проявляются на голенях и бедрах ног.

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Нури напомнил, что образовавшийся тромб смертельно опасен, так как может стать причиной инсульта или остановки сердца. Он призвал незамедлительно обратиться к врачу, если были замечены вышеперечисленные признаки. Также срочно проконсультироваться со специалистом, по его словам, стоит, если на ноге появилась воспаленная твердая шишка, и при этом на конечность невозможно наступить.

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Наталья Обрядина
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