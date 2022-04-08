Риелторы предупредили о резком падении спроса на дачи и квартиры в апреле

Риелторы спрогнозировали резкое падение спроса на дачи и квартиры в апреле 2022 года. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

Эксперты считают, что рынок просядет на 25-30 процентов. «Спрос начнет снижаться, так как новые ипотечные ставки не вызывают у заемщиков оптимизма», — предупредил директор управления загородной недвижимости агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Олег Новосад.

Аналитики отметили значительную динамику цен на некоторые объекты недвижимости за год. По данным агентства, средняя стоимость таунхауса или дуплекса на первичном рынке за год увеличилась на 28 процентов до 18,4 миллиона рублей, а участки без подряда и дачи на вторичном рынке — на 14 процентов и 34,8 процента соответственно (до 1,29 миллиона рублей и 8,1 миллиона рублей). При этом цены на коттеджи и участки с подрядом и без на первичном рынке, а также на коттеджи на вторичном рынке за год практически не изменились.

Директор «ИНКОМ-Недвижимость» отметил, что к началу 2022 года цены на загородную жилую недвижимость уже были завышены, поскольку в 2021 году и январе-феврале текущего года строительные материалы и работы серьезно подорожали. Кроме того, к апрелю с рынка ушли покупатели, которые планировали воспользоваться ипотекой. Новосад считает, что совокупность этих факторов приведет к сильному снижению спроса.

Кроме того, эксперты ожидают, что покупатели, имеющие возможность приобрести загородную недвижимость, начнут выбирать ее еще более тщательно, стремясь найти наиболее качественный объект. При этом стоимость переоцененных предложений в ближайшее время останется без изменений, а после начнет снижаться. Новосад отметил, что в начале марта цены на недвижимость колебались из-за резкого роста курса доллара, однако сейчас ситуация стабилизировалось, и экономических предпосылок для роста цен нет.

По мнению аналитиков, на рынке квартир наблюдается аналогичная ситуация. Директор управления вторичной недвижимости агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома сообщил, что после того, как период паники и ажиотажа на фоне роста курса доллара и введения санкций в начале и середине марта прошел, в конце марта покупательский интерес снижался с каждым днем. «Мы вступили в ситуацию неизведанного, всякое долгосрочное линейное прогнозирование недоступно», — убежден он. Эксперты считают, что повлиять на положение смогут заемщики, претендующие на льготные программы кредитования. Их доля в общем объеме ипотечников неуклонно растет.

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