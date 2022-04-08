Оценены риски при продаже недвижимости в кризис

В «Дом.рф» посоветовали не продавать жилье при отсутствии четкой стратегии инвестирования

Россиянам посоветовали отказаться от продажи квартиры при отсутствии четкой стратегии дальнейшего вложения средств. Риски при сделках с жильем в кризис оценили в Консультационном центре «Дом.рф», пишет «Прайм».

«В первую очередь при принятии решения о продаже недвижимости необходимо исходить из личной финансовой ситуации и четкого понимания целей, на которые в дальнейшем будут направлены вырученные от сделки средства», — заявил директор Консультационного центра «Дом.рф» Михаил Ковалев. Эксперт напомнил, что на фоне инфляции накопления могут обесцениться.

По мнению специалиста, вложения в недвижимость могут быть хорошим решением во времена экономической нестабильности. «Например, в 2008 году на фоне экономического кризиса средние цены на жилье уменьшились на 10-15 процентов, но уже через три года в 2011 году вернулись к исходным показателям. В то же самое время рублевая инфляция за 2009 и 2010, и 2011 составила 8,8 процента, 8,7 процента и 6,1 процента соответственно», — пояснил эксперт.

Ковалев добавил, что сумевшие приобрести в 2008-м жилье люди полностью сохранили свои сбережения, а решившие оставить рублевые активы россияне потеряли до 21 процента сбережений за счет инфляции.

Специалист отметил, что, несмотря на экономическую ситуацию и рост ставок по ипотеке, сделки с недвижимостью ведутся в прежнем режиме. Кроме того, продолжают работать льготные программы — все еще реально оформить кредит под шесть процентов годовых или ниже. На фоне подорожания ипотеки Ковалев ожидает перераспределения спроса в пользу госпрограмм, темпы выдачи по которым значительно вырастут. В марте доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи составляла около 50 процентов — в дальнейшем, по прогнозам эксперта, на нее будет приходиться 70-80 процентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал условием для снижения ставки по льготной ипотеке изменение решения Центробанка относительно кредитно-денежной политики. Глава кабмина добавил, что, несмотря на высокую ключевую ставку, правительству удалось сохранить достаточно разумный процент по жилищным кредитам в рамках госпрограммы.