Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Оценены риски при продаже недвижимости в кризис

В «Дом.рф» посоветовали не продавать жилье при отсутствии четкой стратегии инвестирования

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали отказаться от продажи квартиры при отсутствии четкой стратегии дальнейшего вложения средств. Риски при сделках с жильем в кризис оценили в Консультационном центре «Дом.рф», пишет «Прайм».

«В первую очередь при принятии решения о продаже недвижимости необходимо исходить из личной финансовой ситуации и четкого понимания целей, на которые в дальнейшем будут направлены вырученные от сделки средства», — заявил директор Консультационного центра «Дом.рф» Михаил Ковалев. Эксперт напомнил, что на фоне инфляции накопления могут обесцениться.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

По мнению специалиста, вложения в недвижимость могут быть хорошим решением во времена экономической нестабильности. «Например, в 2008 году на фоне экономического кризиса средние цены на жилье уменьшились на 10-15 процентов, но уже через три года в 2011 году вернулись к исходным показателям. В то же самое время рублевая инфляция за 2009 и 2010, и 2011 составила 8,8 процента, 8,7 процента и 6,1 процента соответственно», — пояснил эксперт.

Ковалев добавил, что сумевшие приобрести в 2008-м жилье люди полностью сохранили свои сбережения, а решившие оставить рублевые активы россияне потеряли до 21 процента сбережений за счет инфляции.

Специалист отметил, что, несмотря на экономическую ситуацию и рост ставок по ипотеке, сделки с недвижимостью ведутся в прежнем режиме. Кроме того, продолжают работать льготные программы — все еще реально оформить кредит под шесть процентов годовых или ниже. На фоне подорожания ипотеки Ковалев ожидает перераспределения спроса в пользу госпрограмм, темпы выдачи по которым значительно вырастут. В марте доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи составляла около 50 процентов — в дальнейшем, по прогнозам эксперта, на нее будет приходиться 70-80 процентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал условием для снижения ставки по льготной ипотеке изменение решения Центробанка относительно кредитно-денежной политики. Глава кабмина добавил, что, несмотря на высокую ключевую ставку, правительству удалось сохранить достаточно разумный процент по жилищным кредитам в рамках госпрограммы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара по Краматорску
Судья в отставке назвал последствия приостановки участия России в СПЧ ООН
В ДНР назвали число погибших в результате провокации ВСУ в Краматорске
Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями полетит в 2023 году
Европа назвала срок отказа от российского угля
Российский НПЗ остановил работу из-за переполнения хранилищ
Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В ДНР рассказали о попытке «взять в клещи» группировку ВСУ
Япония введет санкции против 400 россиян и 20 организаций
Любимова назвала дату возвращения музейных экспонатов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.