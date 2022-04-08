Аналитик объяснил укрепление рубля

Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка России

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов объяснил укрепление рубля в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, этому способствуют ряд факторов, основные из которых связаны с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров. «У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определенные задачи, и есть понимание, для чего это происходит», — сообщил эксперт.

Блинов добавил, что граждане России традиционно связывают свое благосостояние с долларом и евро, однако в связи с ускорением мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Он добавил, что у международных инвесторов, которые продали доллар по 120-150 рублей могло скопиться много российской валюты, которую теперь необходимо «изъять», чтобы они не разгоняли инфляцию.

По словам Блинова, для укрепления рубля также следует обосновать западным странам, что стоит пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов.

В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар. Евро торговался по 83,49 рубля. Индекс Московской биржи с начала торговой сессии вырос на 1,08 процента. Лидерами роста стали американские депозитарные расписки Ozon (плюс 6,75 процента), акции строительной компании «ПИК» (плюс 4,04 процента) и акции ВТБ (плюс четыре процента).

Центробанк установил на завтра курс доллара на уровне 76,25 рубля, а евро — 83,29 рубля.

