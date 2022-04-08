Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Большинство россиян поддержали спецоперацию на Украине

ВЦИОМ выяснил, что 74% россиян поддерживают проведение специальной операции на Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство россиян поддержали проведение специальной военной операции на Украине — положительно высказались об этом 74 процента опрошенных в рамках исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Новые данные представлены на сайте организации.

90 процентов респондентов считают, что в настоящее время против страны в связи с проведением Россией спецоперации ведется информационная война. При этом четыре процента опрошенных заявили, что никакой информационной войны сейчас нет, еще шесть процентов россиян не смогли ответить на этот вопрос.

ВЦИОМ также выяснил, что более половины опрошенных (61 процент) встречали материалы, которые негативно отражают действия России на Украине. Такие статьи и сообщения 41 процент россиян назвал «скорее лживыми», а еще 39 процентов сказали, что вовсе не видели подобных материалов.

По данным центра, 62 процента людей слышали от знакомых положительные отзывы о спецоперации, тогда как негативные комментарии — 11 процентов. О нейтральной позиции по действиям российских военных сказали 12 процентов знакомых среди респондентов, участвующих в опросе. Помимо этого, еще десять процентов не слышали никаких оценок со стороны знакомых.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
6 апреля
«Многие хотели отхватить кусок» 30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
«Многие хотели отхватить кусок»30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
5 апреля

В СМИ, интернете и социальных сетях 57 процентов россиян чаще встречали сообщения с поддержкой спецоперации, записи с критикой — девять процентов. В равной степени негативные и положительные отзывы по последним событиям видели 13 процентов респондентов, столько же людей заявили, что вообще не читали таких сообщений в СМИ и интернете.

Кроме того, 78 процентов граждан положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину. Его решение начать спецоперацию поддержали 74 процента респондентов. Не одобряют его решение только 13 процентов, а против самих действий на Украине высказались еще 17 процентов.

«О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89 процентов опрошенных, скорее не доверяют армии восемь процентов», — заключил ВЦИОМ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль
Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока — 2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.