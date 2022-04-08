Большинство россиян поддержали спецоперацию на Украине

ВЦИОМ выяснил, что 74% россиян поддерживают проведение специальной операции на Украине

Большинство россиян поддержали проведение специальной военной операции на Украине — положительно высказались об этом 74 процента опрошенных в рамках исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Новые данные представлены на сайте организации.

90 процентов респондентов считают, что в настоящее время против страны в связи с проведением Россией спецоперации ведется информационная война. При этом четыре процента опрошенных заявили, что никакой информационной войны сейчас нет, еще шесть процентов россиян не смогли ответить на этот вопрос.

ВЦИОМ также выяснил, что более половины опрошенных (61 процент) встречали материалы, которые негативно отражают действия России на Украине. Такие статьи и сообщения 41 процент россиян назвал «скорее лживыми», а еще 39 процентов сказали, что вовсе не видели подобных материалов.

По данным центра, 62 процента людей слышали от знакомых положительные отзывы о спецоперации, тогда как негативные комментарии — 11 процентов. О нейтральной позиции по действиям российских военных сказали 12 процентов знакомых среди респондентов, участвующих в опросе. Помимо этого, еще десять процентов не слышали никаких оценок со стороны знакомых.

В СМИ, интернете и социальных сетях 57 процентов россиян чаще встречали сообщения с поддержкой спецоперации, записи с критикой — девять процентов. В равной степени негативные и положительные отзывы по последним событиям видели 13 процентов респондентов, столько же людей заявили, что вообще не читали таких сообщений в СМИ и интернете.

Кроме того, 78 процентов граждан положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину. Его решение начать спецоперацию поддержали 74 процента респондентов. Не одобряют его решение только 13 процентов, а против самих действий на Украине высказались еще 17 процентов.

«О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89 процентов опрошенных, скорее не доверяют армии восемь процентов», — заключил ВЦИОМ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.